Dal giorno 14 aprile sarà chiusa la via Gramsci

Partiranno domani mattina alle 7 i lavori che permetteranno alla ditta Erogamset Spa di completare l’opera di sostituzione della rete gas tra piazza Matteotti e via Gramsci intervenendo sulla strada di via Gramsci all’altezza di via Gobetti.

Pertanto sarà chiusa al traffico la via Gramsci dal corso moneta alla rotonda di piazza Matteotti, sarà obbligatorio svoltare a sinistra sul Corso Moneta.

Sarà chiusa anche la via Cavalieri di Vittorio Veneto tra le vie Carale di Masera e via Gramsci, sarà obbligatorio svoltare in via Carale di Masera.

I mezzi al di sotto delle 3,5 tonnellate potranno percorrere la piazza Matteotti sino alla via Gramsci e al nuovo parcheggio.

Sarà istituito, inoltre, il divieto di parcheggio nel piazzale della Coop e nel nuovo parcheggio lato ferrovia.

La fine dei lavori è prevista nel pomeriggio del 16 aprile.