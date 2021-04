Partirà il 20 aprile il corso di fotografia della Soms

Martedì 20 Aprile alle ore 20.30, nella sede SOMS di Domodossola di via del Teatro n. 1, dopo il rinvio imposto dalle restrizioni dovute alla situazione pandemica, inizierà il corso base di fotografia, tenuto dalla fotografa e visual designer, Elena Pavan .

Il corso si svolgerà in 8 lezioni teorico-pratiche durante le quali si terranno anche delle uscite per mettere in pratica le nozioni apprese e sperimentare insieme sul campo.