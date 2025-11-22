A Villadossola si accende di magia natalizia con 'Presepiando'

Villadossola si prepara a immergersi nella magia del Natale con Presepiando 2025, l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale. La città si trasformerà in un percorso suggestivo tra presepi allestiti tra vie e piazze, un’occasione per riscoprire tradizioni e atmosfere che scaldano il cuore.

Chi vorrà contribuire potrà segnalare il proprio presepe alla Pro Loco, che lo inserirà nella mappa delle installazioni, guidando così cittadini e visitatori alla scoperta delle creazioni più originali e suggestive.

La giornata di domenica 7 dicembre promette di essere ricca di momenti di festa. Si comincerà a mezzogiorno con la distribuzione di polenta e salamini, per poi proseguire nel pomeriggio con la passeggiata tra i presepi accompagnati dai Babbi Natale. Non mancheranno dolci e bevande calde per scaldare l’atmosfera: cioccolata, panettone, pandoro e vin brulé accompagneranno i visitatori durante il percorso.

I più piccoli saranno protagonisti insieme agli alunni delle scuole di Villadossola, che allieteranno la giornata con canti ed esibizioni, mentre Babbo Natale arriverà in città portando sorrisi e allegria. La giornata si chiuderà con l’emozionante accensione dell’albero di Natale, simbolo di luce e condivisione per tutta la comunità.