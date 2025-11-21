 / Eventi

Craveggia inaugura la stagione dei mercatini di Natale

Il 22 novembre piazza dei Miracoli ospita le tradizionali bancarelle con il tettuccio rosso

Il Natale arriva in anticipo in Valle Vigezzo. Sabato 22 novembre si inaugura, infatti, la stagione delle feste con i Mercatini di Natale di Craveggia, appuntamento ormai consueto che animerà la piazza dei Miracoli con luci, colori e profumi. Dalle 10.00 alle 18.00, il piccolo borgo vigezzino si trasforma dunque in un villaggio natalizio con le tradizionali bancarelle - ben 70 - con il tettuccio rosso con prodotti artigianali, idee regalo ed eccellenze enogastronomiche.

Nel corso della giornata non mancheranno momenti di musica e intrattenimento, ma anche truccabimbi e animazione per i più piccoli. Questi ultimi avranno anche la possibilità di incontrare Babbo Natale nel suo villaggio e consegnargli la propria letterina. Immancabile anche un punto ristoro con i tradizionali stinchéet.

È a disposizione un servizio navetta per il trasferimento da e per il parcheggio situato a Prestinone, presso il Camping Hermitage.

