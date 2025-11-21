 / Eventi

Domenica al Calvario il concerto “Apothéos de Lully” di François Couperin

Il quartetto eseguirà l’opera integrale in occasione del terzo centenario della sua creazione, nell’ambito della rassegna “Concerti d’autunno 2025”

Prosegue la settima edizione dei “Concerti d’autunno 2025” organizzata dalla Cappella musicale: domenica 23 novembre, alle ore 18, l’oratorio domestico dell’Addolorata dei padri rosminiani al Monte Calvario ospiterà il terzo appuntamento della rassegna.

Sul palco, un quartetto composto da Laura Nudo al flauto traverso, Francesco Facchini al violino, Alessia Travaglini alla viola da gamba e Gian Luca Rovelli al clavicembalo eseguirà l’Apothéos de Lully, celebre opera di François Couperin che celebra Jean-Baptiste Lully, compositore, musicista e ballerino italiano naturalizzato francese.

