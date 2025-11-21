Appuntamento con Mozart nella chiesa di San Giorgio a Beura

Prosegue la rassegna Concerti d’autunno 2025 organizzata dalla Cappella musicale del Sacro Monte Calvario. Sabato 22 novembre, alle ore 21, la chiesa di San Giorgio a Beura Cardezza ospiterà il secondo appuntamento della stagione.
Sul palco, un ensemble d’eccezione composto dalla soprano Federica Napoletani, la Schola Gregoriana, l’ensemble Convivio Rinascimentale, la Corale di Calice e l’Orchestra da Camera del Calvario proporrà i celebri Vesperae Solemnes de Confessore di Wolfgang Amadeus Mozart.