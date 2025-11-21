 / Eventi

Eventi | 21 novembre 2025, 14:00

Appuntamento con Mozart nella chiesa di San Giorgio a Beura

La Cappella musicale del Sacro Monte Calvario propone i Vesperae Solemnes de Confessore

Appuntamento con Mozart nella chiesa di San Giorgio a Beura

Prosegue la rassegna Concerti d’autunno 2025 organizzata dalla Cappella musicale del Sacro Monte Calvario. Sabato 22 novembre, alle ore 21, la chiesa di San Giorgio a Beura Cardezza ospiterà il secondo appuntamento della stagione.

Sul palco, un ensemble d’eccezione composto dalla soprano Federica Napoletani, la Schola Gregoriana, l’ensemble Convivio Rinascimentale, la Corale di Calice e l’Orchestra da Camera del Calvario proporrà i celebri Vesperae Solemnes de Confessore di Wolfgang Amadeus Mozart.

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore