Giornata contro la violenza sulle donne: a Re un corso di difesa personale

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Pro Loco di Re organizza, per martedì 25 novembre, una serata di difesa personale. “È rivolta ad un target femminile, in occasione appunto della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Non si tratta di una serata dove si fanno solo vedere alcune tecniche - fanno sapere dalla Pro loco - ma verranno spiegati alcuni concetti fondamentali sulla difesa personale, e si parlerà anche di come poter prevenire eventuali attacchi predatori”.