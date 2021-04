Premio Scuola Digitale: nove gli istituti in concorso alla fase provinciale

Dopo la presentazione del Premio Scuola Digitale 2020-2021, l’Istituto “L. Cobianchi” ospiterà tra pochi giorni un altro evento decisivo all’interno di questa iniziativa fortemente voluta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale.

Questa è la terza edizione del Premio che segue il successo delle precedenti e che prevede ogni anno la partecipazione da tutta Italia degli Istituti scolastici sia di primo sia di secondo ciclo, con proposte di progetti innovativi, caratterizzati sia da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale, sia da una forte innovazione didattico/metodologica.

I progetti per candidarsi potevano spaziare tra modelli didattici innovativi e sperimentali, percorsi di apprendimento curricolari ed extracurricolari basati sulle tecnologie digitali, prototipi tecnologici e applicazioni, nei settori del making, coding, robotica, internet delle cose (IoT), del gaming e gamification, progetti di creatività digitale (arte, musica, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, con le tecnologie digitali, storytelling, tinkering), di utilizzo delle nuove tecnologie per inclusione e accessibilità, STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), di sviluppo sostenibile del territorio attraverso le tecnologie digitali.

A partecipare a questa sfida digitale saranno 5 Istituti scolastici del primo ciclo – Direzione Didattica Secondo Circolo Domodossola, Istituto Comprensivo “Fratelli Casetti”, Istituto comprensivo “A. Fogazzaro”, Istituto comprensivo “Rina Monti Stella” e Istituto comprensivo di Verbania Intra - e 4 Istituti del secondo ciclo – Istituto d’Istruzione superiore “P. Gobetti”, Istituto d’Istruzione superiore “Dalla Chiesa Spinelli”, Istituto d’Istruzione superiore “L. Cobianchi” e Liceo Classico, Scientifico e delle Scienze Umane “B. Cavalieri”. I progetti finalisti saranno presentati dagli studenti che li hanno realizzati attraverso appositi pitch, supportati da video, della durata massima di 5’ per scuola.

La giuria tecnica, incaricata di valutare i progetti candidati, dovrà adottare i seguenti criteri di valutazione:

- valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, strategia e utilizzo di tecnologie digitali innovative;

- significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel curricolo della scuola;

qualità e completezza della presentazione.



Per seguire le norme di salute pubblica dettate da questo periodo pandemico, l’Istituto “L. Cobianchi” trasmetterà la fase provinciale del Premio Scuola Digitale – a cui seguirà poi quella regionale e, in conclusione, quella nazionale – tramite diretta YouTube. Le dirette saranno mercoledì 14 aprile per gli Istituti del primo ciclo e giovedì 15 aprile per gli Istituti del secondo ciclo dalle ore 15.00 alle 16.30. Il link di collegamento verrà a breve segnalato sul sito web dell’Istituto https://www.cobianchi.it/premio-scuola-digitale-2021/ .





Al termine di tutte le presentazioni la giuria proclamerà il progetto vincitore per ciascuna sezione a livello provinciale, che riceverà un buono del valore di 1000 euro e sarà ammesso alla successiva fase regionale.