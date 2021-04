Domodossola, prorogata la scadenza del bando ‘Domo Rinasce 2’

Il bando ‘Domo Rinasce 2’ messo in campo dal Comune di Domodossola con la Fondazione Comunitaria Vco che ha lo scopo di aiutare le famiglia in stato di bisogno economico a causa dell’epidemia di Coronavirus è stato prorogato al 30 aprile. In un primo momento, le famiglie con un Isee inferiore ai 20 mila euro, potranno presentare la domanda sino a fine mese anziché al giorno 10 come era precedentemente stabilito.

I contributi non saranno inferiori ai 500 euro a nucleo familiare e saranno assegnati fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’erogazione del contributo a tutti gli ammessi, il Comune manterrà valido l’elenco degli ammessi e valuterà insieme a Fondazione Comunitaria Vco se e con quali modalità procedere ad eventuali ulteriori raccolte fondi.