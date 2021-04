Ciurleo (Lista Città per Tutti): "Il Comune conceda spazi all'aperto alle attività"

La decisione del Governo di permettere dal 26 aprile l’apertura di bar e ristoranti solo all’esterno dei locali pone problemi logistici per coloro che non hanno dehors o spazi all’esterno.

Per questo, come lista civica “Città per tutti”, chiediamo all’amministrazione di concedere, a chi lo richieda, spazi all’aperto adiacenti ai locali per poter lavorare, non facendo pagare l’occupazione del suolo e snellendo l’iter burocratico per le attività economiche così duramente provate da questa pandemia.