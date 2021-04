Le previsioni meteo per il fine settimana

Il progressivo rinforzo di un'area anticiclonica, dalle Isole Britanniche all'Algeria, garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato sul Piemonte per il fine settimana, con temperature in lieve aumento. “Nel corso di lunedì – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - il graduale avvicinamento di una depressione atlantica dalla Penisola Iberica porterà un peggioramento del tempo sulla regione, con precipitazioni e conseguente calo delle temperature diurne, fino a martedì”.

SABATO 24 APRILE 2021

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti pomeridiani, in particolare a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento, fino ai 2700 m a nord e 2800-2900 m a sud. Venti: deboli, in rapida rotazione da nord a ovest sulle Alpi e da nord a sud sull'Appennino; calmi o deboli prevalentemente nord-orientali in pianura.

DOMENICA 25 APRILE 2021

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti pomeridiani, in particolare a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento, fino ai 2700 m a nord e 2800-2900 m a sud. Venti: deboli, in rapida rotazione da nord a ovest sulle Alpi e da nord a sud sull'Appennino; calmi o deboli prevalentemente nord-orientali in pianura.