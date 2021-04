La dirigente delle Bagnolini di Villa sarà relatrice del seminario “Nuove didattiche per nuovi scenari, Anticipare il futuro della scuola”

“Nuove didattiche per nuovi scenari, Anticipare il futuro della scuola” è questo il titolo del seminario di formazione e laboratorio didattico che avrà luogo a Piacenza il 26 aprile 2021 presso il Liceo Melchiorre Gioia per opera di INDIRE.

Parteciperà come relatrice, con l’intervento “Orientamento al futuro, l’esperienza di Ricomincio da me”, la Dirigente dell’I.C. Bagnolini Villadossola Stefania Rubatto. L’esperienza di Ricomincio da me sarà così tra i protagonisti di un importante seminario di formazione.

Tale progetto è stato interamente ideato nel Vco e punta l’attenzione sull’importanza delle scelte per il futuro degli alunni accompagnati nel loro percorso di crescita educativa, formativa e personale. Tra gli altri relatori, Mario Magnelli, Dirigente scolastico del Liceo Melchiorre Gioia, Carlo Mariani, ricercatore di INDIRE, Francesco Brunori, Skopia Anticipation, e Antonio Guida, Ambassator di Avanguardie Educative.

Gli interventi verteranno sulle seguenti tematiche: il framework Learning to Become, i laboratori di futuro, apprendimento proattivo ed educazione all’imprenditorialità, laboratorio didattico sulla lezione fenomenica e lezione rovesciata Mltv. Il seminario avverrà dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16:30 di lunedì 26 aprile.