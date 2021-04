L'attesa è finita: alle 15 parte il Rally delle Valli Ossolane

L'attesa è finita. Oggi è il giorno del via della 57esima edizione del Rally delle Valli Ossolane. Si parte alle 15 dal parco assistenza di Santa Maria Maggiore e quindi la prima prova speciale, inedita. La Domobianca 365, che arriverà al Lusentino: sono 9,7 kilometri che i piloti faranno con la tavoletta dell'acceleratore pigiata, tutti in salita, con la potenza dei motori che farà la differenza oltre ovviamente alla sensibilità di guida.

Domani poi le altre quattro prove speciali. Alle 8,10 il via della speciale della Cannobina, di 12,8 kilometri, in discesa, intitolata Ramoni-Gria, un omaggio a Daniele e Silvio, due volti conosciuti ed apprezzati per le loro qualità umane nel mondo dello sport, appassionati di corsa in montagna e di motori, mancati ad agosto e qualche settimana fa. La terza speciale del rally è la classica prova di Crodo-Mozzio, lunga 9,50 km: lo start alle 10,18. Le ultime due speciali nel pomeriggio: secondo passaggio in Cannobina alle 13,55, poi la Crodo-Mozzio alle 16,03 con arrivo a Malesco alle 17.

In totale un tracciato di 54.30 km di prove speciali: i favoriti cono Caffoni-Grossi, ma anche Margaroli-Dresti, Hotz-Ravasi e Ballinari-D'Agostino sognano di vincere.