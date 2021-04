La Valle Vigezzo piange Paolino Santin

Lutto in Valle Vigezzo per la scomparsa di Paolino Santin, 79 anni. Residente a Buttogno, Santin era molto conosciuto anche per il suo impegno sociale e nella vita amministrativa: era stato in passato assessore a Santa Maria Maggiore, nella giunta Cottini. Era tra l’altro anche una delle anime del Comitato Carnevale, gruppo di Buttogno. Garbo ed educazione: due delle sue tante qualità, quelle di un uomo pacato e sempre rispettoso. Nel suo impegno politico, durante i consigli comunali, lo si ricorda per i suoi contributi costruttivi: mai è stato udito, da noi giornalisti presenti alle riunioni, spingersi in esternazioni fuori luogo. Le esequie hanno avuto luogo venerdì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore. Paolino lascia la moglie Giovannina e i figli Ignazio e Monica.