Recuperate dai Vigili del fuoco le due auto da rally precipitate nel torrente Cannobino FOTO

Intervento dei Vigili del Fuoco in valle Cannobina per il recupero di due autovetture uscite fuori strada durante una prova del rally delle Valli Ossolane. Un’autovettura, uscita di strada nelle vicinanze dello svincolo per raggiungere l’abitato di Spoccia, si è schiantata contro il guard-rail.

L’equipaggio, illeso, è subito sceso dal veicolo. Subito dopo un’altra autovettura in gara è uscita di strada nello stesso punto, tamponando il veicolo bloccato nel guard-rail. Entrambe le auto sono precipitate nell'alveo del torrente Cannobino, sottostante trenta metri la strada provinciale (SP 75). Illesi gli equipaggi. Intervenuta anche l’autogruu del Comando per il recupero.