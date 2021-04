Appalto pulizie Asl piemontesi, Rossi (Pd): “Solidarietà ai lavoratori che hanno manifestato”

“Esprimo solidarietà ai lavoratori del settore di pulizia e sanificazione del Piemonte Orientale che stanno manifestando in piazza Castello a Torino e condivido la loro preoccupazione” il consigliere Regionale Domenico Rossi ha presentato lo scorso 24 marzo un’interrogazione per fare chiarezza sull’appalto aggiudicato con un ribasso del 30% che ricade in gran parte sui lavoratori e oggetto di diversi ricorsi al TAR.

“La pubblica amministrazione - dichiara Rossi - non può generare lavoro povero, anzi deve promuovere la giusta retribuzione e le condizioni contrattuali di maggior favore nei confronti del personale impiegato negli appalti pubblici e nelle concessioni lavori, forniture e servizi delle aziende sanitarie regionali, degli uffici regionali e delle agenzie della Regione”.

Proprio per questo motivo durante la scorsa legislatura l’esecutivo era intervenuto con un’apposita delibera allo scopo di fornire garanzie adeguate ai lavoratori. “Ho chiesto alla Giunta - spiega il consigliere Dem - se siano stati rispettati i criteri previsti da tele delibera che stabiliva di assicurare l’applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali come garanzia per la giusta retribuzione e come base imprescindibile per la costruzione del capitolato d’appalto. Mi aspetto che venga fatta al più presto chiarezza”.