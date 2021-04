Carlo Valentini lascia la Lega e il consiglio domese: "Non condivido la linea politica dei dirigenti del partito"

Carlo Valentini, storico militante della Lega domese, lascia il partito e lascia anche il suo posto da consigliere comunale. Lo ha annunciato questa sera durante la seduta del consiglio.

“Quasi trent’anni di militanza e poi un giorno ti accorgi che tutto è cambiato, gli obiettivi sono cambiati, i compagni di viaggio sono cambiati e sicuramente anch'io sono cambiato. Ho vissuto in camicia verde la catena umana sul Po, il cerchio magico, la notte delle scope fino alla rimborsopoli regionale” ha detto Valentini.





“Ho vissuto di pane e Lega da semplice militante a segretario cittadino domese, segretario di circoscrizione Ossola, Vice segretario provinciale Vco, mai particolarmente apprezzato dall’attuale classe dirigente. Quando ancora nelle sezioni si votava ho sempre centrato l’obiettivo elettorale per la mia presenza costante e la mia disponibilità per tutti e per ogni necessità. Ora non condivido la linea politica degli attuali “dirigenti” che dovranno gestire la prossima campagna elettorale amministrativa cittadina” ha spiegato Valentini con un chiaro riferimento rivolto ai vertici del suo partito in città.





“Credo che l’appoggio alla ricandidatura dell’attuale primo cittadino avrebbe dovuta essere discussa e condivisa dopo un confronto con tutti i militanti e sottolineo militanti. Non c’è stato nessun confronto, si va all’appoggio incondizionato per quieto vivere, per non voler ribadire che la Lega deve contare di più: il sostegno al Sindaco uscente è un errore politico se si considera che la Lega è la prima forza politica nazionale” continua Valentini.





“Non condivido questa scelta e non ne ho mai fatto mistero. Non ho condiviso il modo di governare del Sindaco uscente: dopo un inizio di mandato fatto di condivisione, si è passati a un decisionismo solitario, un’amministrazione egocentrica che non tiene conto della presenza e del sostegno degli altri. Ma si vuole davvero bissare l’esperienza? Ma si vuole davvero lasciar mano libera rinunciando a contare qualcosa? La Lega deve per forza appiattirsi dentro un’amministrazione dove conterà poco o nulla?” ha attaccato Carlo Valentini.





“Ho tentato a più riprese di portare il gruppo dirigente a riconsiderare la linea ma è evidente a tutti che la decisione è stata presa. In considerazione delle divergenze inconciliabili con questi "dirigenti" e con questa linea politica di rinuncia e appiattimento, ho deciso di lasciare il partito e, per correttezza e coerenza, anche il posto di consigliere comunale. Alegar” ha concluso l'ex presidente del consiglio domese.