Le previsioni meteo per il fine settimana

Fine settimana con l'ombrello. "Un promontorio anticiclonico di matrice africana si estende sul Mediterraneo centrale, ma è in progressiva erosione da parte di una depressione atlantica in lento spostamento verso est. L'intensificazione dei flussi sudoccidentali e il loro apporto di umidità, determinerà un primo passaggio piovoso questa mattina - si legge nell'ultimo bollettino di Arpa Piemonte -, con i maggiori effetti sulle zone meridionali del Piemonte al confine con la Liguria. Successivamente si avrà una pausa, seguita da una seconda fase piovosa, più intensa, nella giornata di domenica. In questo caso le precipitazioni saranno diffuse a tutta la regione, moderate e localmente forti sui settori meridionali tra le Alpi Marittime e l'Appennino, non si escludono locali rovesci di forte intensità".

SABATO 15 NOVEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso con parziali schiarite sulle Alpi nel pomeriggio. Precipitazioni: deboli o moderate diffuse fino all'alba; deboli sparse e intermittenti nelle ore successive con fenomeni più persistenti sull'Appennino. Quota neve sui 2000-2200 m. Zero termico: in lieve calo a nord sui 2400-2600 m e stazionario sui 2700-2800 m a sud. Venti: moderati o localmente forti in montagna, da sudovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino, in attenuazione pomeridiana; deboli prevalentemente da est altrove, con rinforzi sulle pianure settentrionali al mattino

DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni: deboli o moderate diffuse, con valori localmente forti al confine con la Liguria. Quota neve in calo sui 1800-2000 m. Zero termico: in calo, sui 2200 m sulle Alpi e sui 2500 m altrove. Venti: moderati o localmente forti in montagna, da sud-ovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino; deboli prevalentemente da est, nord-est, con rinforzi sul settore settentrionale