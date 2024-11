Promozione, è sfida al vertice tra Juve Domo e Ivrea

Turno molto importante per la Promozione, con le prime quattro in graduatoria che si sfideranno tra di loro. Domenica è infatti il giorno del big match tra la Juve Domo, tornata solitaria in vetta, e l’Ivrea secondo a un solo punto di distacco. Gli arancioni eporediesi hanno demolito la ex capolista Cossato nel turno precedente, e i granata hanno fatto altrettanto con l’Omegna. Sarà una bella partita tra due squadre di alto livello, che presumibilmente si giocheranno la vittoria in campionato fino all’ultimo, insieme a Cossato e Arona, che a loro volta si sfideranno in terra vercellese.

Tutte in trasferta le altre rappresentanti del VCO.

L’Omegna di Ramazzotti deve risollevarsi dopo quattro sconfitte consecutive, che l’hanno trascinata in piena zona playout. La partita di domenica sarà una vera e propria sfida salvezza, in casa degli Orizzonti Canavese: i vercellesi hanno sette punti in classifica come i rossoneri, ma stanno sicuramente meglio a livello psicologico, dato che vengono da due vittorie consecutive in altrettante sfide salvezza, contro Union Novara e Ornavassese.

A proposito di Ornavassese: i ragazzi di Fusè avranno un impegno molto difficile sul campo di Valdengo. Li attende la Fulgor Chiavazzese, compagine da tutti accreditata come possibile vincitrice del campionato, che però ha lasciato per strada qualche punto di troppo, ed è reduce da due pareggi consecutivi. I neri ossolani devono provare a muovere la classifica, visto il magro bottino di un solo punto conquistato nelle ultime sette partite.

Sembra non finire mai anche la crisi del Feriolo di Pissardo, desolatamente ultimo in classifica, e ancora a secco di vittorie. Avversaria di giornata sarà il Ce.Ver.Sa.Ma. Biella, squadra di metà classifica che viene però da due batoste consecutive contro Ivrea e Arona, e cercherà riscatto sul proprio terreno.

Le partite in programma:

Città Di Cossato - Arona; Orizzonti Canavese - Omegna; Cameri - Montanaro; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Feriolo; Fulgor Chiavazzese RV - Ornavassese; Gattinara - Union Novara; Juventus Domo - Ivrea 1905; Virtus Vercelli - Dufour Varallo