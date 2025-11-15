Colletta alimentare, oggi la raccolta nei supermercati del Vco

Oggi, sabato 15 novembre, torna il consueto appuntamento con la Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla fondazione Banco Alimentare con l’obiettivo di raccogliere alimenti non deperibili a sostegno delle persone in difficoltà. Sono 50 i punti vendita che, su tutto il territorio del Vo, aderiscono all’iniziativa, che permetterà di aiutare circa 120 famiglie. Fino al 1° dicembre, poi, sarà possibile donare anche online, tramite il sito del Banco Alimentare. Questo l’elenco completo dei punto vendita del Vco:
Baveno - Conad SS 33 del Sempione
Baveno - Savoini via Roma
Cannero Riviera - Carrefour Express via Guglielmo Marconi
Cannobio - Carrefour Market via Zaccheo
Cannobio - Carrefour Market via Francesco Magistris
Cannobio - Oksigma via Darbedo
Craveggia - Pam via Provinciale
Crevoladossola - Carrefour Market SS 33 del Sempione
Crevoladossola - Ipercoop via Giuseppe Garibaldi
Domodossola - Carrefour Regione alle Nosere
Domodossola - Coop piazza Matteotti
Domodossola - Coop via Cassino
Domodossola - Eurospin via Sempione
Domodossola - Lidl via Curotti
Domodossola - Penny Regione alle Nosere
Domodossola - Tigros via Giovanni XXIII
Druogno - Alimentari D via Domodossola
Druogno - Giordani via Papa Giovanni XXIII
Gignese - Pam vicolo Balilla
Gravellona Toce - Eurospin via IV Novembre
Gravellona Toce - Ipercoop corso Guglielmo Marconi
Gravellona Toce - Penny corso Roma
Gravellona Toce - Tigros corso Guglielmo Marconi
Malesco - Oksigma piazza Sostine
Montecrestese - Margherita frazione Pontetto
Omegna - Coop piazza Nobili de Toma
Omegna - Lidl via IV Novembre
Omegna - Penny via Fratelli Di Dio
Omegna - Savoini lungolago Buozzi
Omegna - Savoini via Risorgimento
Omega - Tigros via IV Novembre
Ornavasso - Sigma via Fratelli Di Dio
Piedimulera - Oksigma via Martiri della Libertà
Premosello Chiovenda - Conad City via Milano
Santa Maria Maggiore - Margherita piazza Fontana
Stresa - Carrefour Market via Roma
Stresa - Conad via Giosuè Carducci
Toceno - Margherita via Superiore
Verbania Carrefour Market - via Quattrini
Verbania Conad - via Guido Rossa
Verbania Esselunga - via Giuseppe Azari
Verbania Eurospin - via Giuseppe Azari
Verbania Lidl - corso Nazioni Unite
Verbania Penny - corso Benedetto Cairoli
Verbania Tigros - corso Goffredo Mameli
Verbania Tigros - Via Renco
Villadossola - Coop via Campo Sportivo
Villadossola - Eurospin via San Bartolomeo
Villadossola - U2 piazza Attilio Bagnolini
Vogogna - Oksigma via Nazionale