Attualità | 15 novembre 2025, 08:20

Colletta alimentare, oggi la raccolta nei supermercati del Vco

Per tutta la giornata del 15 novembre sarà possibile donare beni non deperibili alle famiglie in difficoltà

Colletta alimentare, oggi la raccolta nei supermercati del Vco

Oggi, sabato 15 novembre, torna il consueto appuntamento con la Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla fondazione Banco Alimentare con l’obiettivo di raccogliere alimenti non deperibili a sostegno delle persone in difficoltà. Sono 50 i punti vendita che, su tutto il territorio del Vo, aderiscono all’iniziativa, che permetterà di aiutare circa 120 famiglie. Fino al 1° dicembre, poi, sarà possibile donare anche online, tramite il sito del Banco Alimentare. Questo l’elenco completo dei punto vendita del Vco:

Baveno - Conad SS 33 del Sempione

Baveno - Savoini via Roma

Cannero Riviera - Carrefour Express via Guglielmo Marconi

Cannobio - Carrefour Market via Zaccheo

Cannobio - Carrefour Market via Francesco Magistris

Cannobio - Oksigma via Darbedo

Craveggia - Pam via Provinciale

Crevoladossola - Carrefour Market SS 33 del Sempione

Crevoladossola - Ipercoop via Giuseppe Garibaldi

Domodossola - Carrefour Regione alle Nosere

Domodossola - Coop piazza Matteotti

Domodossola - Coop via Cassino

Domodossola - Eurospin via Sempione

Domodossola - Lidl via Curotti

Domodossola - Penny Regione alle Nosere

Domodossola - Tigros via Giovanni XXIII

Druogno - Alimentari D via Domodossola

Druogno - Giordani via Papa Giovanni XXIII

Gignese - Pam vicolo Balilla

Gravellona Toce - Eurospin via IV Novembre

Gravellona Toce - Ipercoop corso Guglielmo Marconi

Gravellona Toce - Penny corso Roma

Gravellona Toce - Tigros corso Guglielmo Marconi

Malesco - Oksigma piazza Sostine

Montecrestese - Margherita frazione Pontetto

Omegna - Coop piazza Nobili de Toma

Omegna - Lidl via IV Novembre

Omegna - Penny via Fratelli Di Dio

Omegna - Savoini lungolago Buozzi

Omegna - Savoini via Risorgimento

Omega - Tigros via IV Novembre

Ornavasso - Sigma via Fratelli Di Dio

Piedimulera - Oksigma via Martiri della Libertà

Premosello Chiovenda - Conad City via Milano

Santa Maria Maggiore - Margherita piazza Fontana

Stresa - Carrefour Market via Roma

Stresa - Conad via Giosuè Carducci

Toceno - Margherita via Superiore

Verbania Carrefour Market - via Quattrini

Verbania Conad - via Guido Rossa

Verbania Esselunga - via Giuseppe Azari

Verbania Eurospin - via Giuseppe Azari

Verbania Lidl - corso Nazioni Unite

Verbania Penny - corso Benedetto Cairoli

Verbania Tigros - corso Goffredo Mameli

Verbania Tigros - Via Renco

Villadossola - Coop via Campo Sportivo

Villadossola - Eurospin via San Bartolomeo

Villadossola - U2 piazza Attilio Bagnolini

Vogogna - Oksigma via Nazionale

