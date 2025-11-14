Colletta Alimentare, il Vco si mobilita: 49 punti vendita e 400 volontari in campo

Torna anche nel Vco il consueto appuntamento annuale con la Colletta Alimentare, iniziativa promossa dalla fondazione Banco Alimentare sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica. Nella giornata di sabato 15 novembre sarà possibile per tutti i cittadini donare alimenti non deperibili per le persone in difficoltà. “Sono circa 120 le famiglie che abbiamo in carico sul territorio del Vco, di cui 33 in Ossola”, spiega Luigi Nucera, presidente dell’associazione Elda Azana. Quest’ultima, con sede a Domodossola ma attiva in tutta la provincia, è un’associazione locale affiliata a Banco Alimentare (che opera a livello nazionale) e che si occupa della raccolta dei beni alimentari sul territorio. “Durante la Colletta Alimentare raccogliamo le donazioni per poi distribuirle direttamente alle famiglie che assistiamo oppure ad altre associazioni, che a loro volta provvedono alla distribuzione. Lo scorso anno abbiamo raccolto ben 34 tonnellate di alimenti e quest’anno puntiamo a fare ancora meglio, anche grazie agli oltre 400 volontari che hanno già dato la propria disponibilità”.

Nel Vco sono 49 i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa, nei quali nella giornata di sabato sarà possibile acquistare alimenti non deperibili - come ad esempio pasta, riso, olio, conserve, cibi in scatola o alimenti per l’infanzia - e consegnarli ai volontari, riconoscibili grazie alla pettorina arancione. Questo l’elenco completo dei punti vendita:

Baveno - Conad SS 33 del Sempione

Baveno - Savoini via Roma

Cannero Riviera - Carrefour Express via Guglielmo Marconi

Cannobio - Carrefour Market via Zaccheo

Cannobio - Carrefour Market via Francesco Magistris

Cannobio - Oksigma via Darbedo

Craveggia - Pam via Provinciale

Crevoladossola - Carrefour Market SS 33 del Sempione

Crevoladossola - Ipercoop via Giuseppe Garibaldi

Domodossola - Carrefour Regione alle Nosere

Domodossola - Coop piazza Matteotti

Domodossola - Coop via Cassino

Domodossola - Eurospin via Sempione

Domodossola - Lidl via Curotti

Domodossola - Penny Regione alle Nosere

Domodossola - Tigros via Giovanni XXIII

Druogno - Alimentari D via Domodossola

Druogno - Giordani via Papa Giovanni XXIII

Gignese - Pam vicolo Balilla

Gravellona Toce - Eurospin via IV Novembre

Gravellona Toce - Ipercoop corso Guglielmo Marconi

Gravellona Toce - Penny corso Roma

Gravellona Toce - Tigros corso Guglielmo Marconi

Malesco - Oksigma piazza Sostine

Montecrestese - Margherita frazione Pontetto

Omegna - Coop piazza Nobili de Toma

Omegna - Lidl via IV Novembre

Omegna - Penny via Fratelli Di Dio

Omegna - Savoini lungolago Buozzi

Omegna - Savoini via Risorgimento

Omega - Tigros via IV Novembre

Ornavasso - Sigma via Fratelli Di Dio

Piedimulera - Oksigma via Martiri della Libertà

Premosello Chiovenda - Conad City via Milano

Santa Maria Maggiore - Margherita piazza Fontana

Stresa - Carrefour Market via Roma

Stresa - Conad via Giosuè Carducci

Toceno - Margherita via Superiore

Verbania Carrefour Market - via Quattrini

Verbania Conad - via Guido Rossa

Verbania Esselunga - via Giuseppe Azari

Verbania Eurospin - via Giuseppe Azari

Verbania Lidl - corso Nazioni Unite

Verbania Penny - corso Benedetto Cairoli

Verbania Tigros - corso Goffredo Mameli

Verbania Tigros - Via Renco

Villadossola - Coop via Campo Sportivo

Villadossola - Eurospin via San Bartolomeo

Villadossola - U2 piazza Attilio Bagnolini

Vogogna - Oksigma via Nazionale