Colletta Alimentare, il Vco si mobilita: 49 punti vendita e 400 volontari in campo

Torna anche nel Vco il consueto appuntamento annuale con la Colletta Alimentare, iniziativa promossa dalla fondazione Banco Alimentare sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica. Nella giornata di sabato 15 novembre sarà possibile per tutti i cittadini donare alimenti non deperibili per le persone in difficoltà. “Sono circa 120 le famiglie che abbiamo in carico sul territorio del Vco, di cui 33 in Ossola”, spiega Luigi Nucera, presidente dell’associazione Elda Azana. Quest’ultima, con sede a Domodossola ma attiva in tutta la provincia, è un’associazione locale affiliata a Banco Alimentare (che opera a livello nazionale) e che si occupa della raccolta dei beni alimentari sul territorio. “Durante la Colletta Alimentare raccogliamo le donazioni per poi distribuirle direttamente alle famiglie che assistiamo oppure ad altre associazioni, che a loro volta provvedono alla distribuzione. Lo scorso anno abbiamo raccolto ben 34 tonnellate di alimenti e quest’anno puntiamo a fare ancora meglio, anche grazie agli oltre 400 volontari che hanno già dato la propria disponibilità”.
Nel Vco sono 49 i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa, nei quali nella giornata di sabato sarà possibile acquistare alimenti non deperibili - come ad esempio pasta, riso, olio, conserve, cibi in scatola o alimenti per l’infanzia - e consegnarli ai volontari, riconoscibili grazie alla pettorina arancione. Questo l’elenco completo dei punti vendita:
Baveno - Conad SS 33 del Sempione
Baveno - Savoini via Roma
Cannero Riviera - Carrefour Express via Guglielmo Marconi
Cannobio - Carrefour Market via Zaccheo
Cannobio - Carrefour Market via Francesco Magistris
Cannobio - Oksigma via Darbedo
Craveggia - Pam via Provinciale
Crevoladossola - Carrefour Market SS 33 del Sempione
Crevoladossola - Ipercoop via Giuseppe Garibaldi
Domodossola - Carrefour Regione alle Nosere
Domodossola - Coop piazza Matteotti
Domodossola - Coop via Cassino
Domodossola - Eurospin via Sempione
Domodossola - Lidl via Curotti
Domodossola - Penny Regione alle Nosere
Domodossola - Tigros via Giovanni XXIII
Druogno - Alimentari D via Domodossola
Druogno - Giordani via Papa Giovanni XXIII
Gignese - Pam vicolo Balilla
Gravellona Toce - Eurospin via IV Novembre
Gravellona Toce - Ipercoop corso Guglielmo Marconi
Gravellona Toce - Penny corso Roma
Gravellona Toce - Tigros corso Guglielmo Marconi
Malesco - Oksigma piazza Sostine
Montecrestese - Margherita frazione Pontetto
Omegna - Coop piazza Nobili de Toma
Omegna - Lidl via IV Novembre
Omegna - Penny via Fratelli Di Dio
Omegna - Savoini lungolago Buozzi
Omegna - Savoini via Risorgimento
Omega - Tigros via IV Novembre
Ornavasso - Sigma via Fratelli Di Dio
Piedimulera - Oksigma via Martiri della Libertà
Premosello Chiovenda - Conad City via Milano
Santa Maria Maggiore - Margherita piazza Fontana
Stresa - Carrefour Market via Roma
Stresa - Conad via Giosuè Carducci
Toceno - Margherita via Superiore
Verbania Carrefour Market - via Quattrini
Verbania Conad - via Guido Rossa
Verbania Esselunga - via Giuseppe Azari
Verbania Eurospin - via Giuseppe Azari
Verbania Lidl - corso Nazioni Unite
Verbania Penny - corso Benedetto Cairoli
Verbania Tigros - corso Goffredo Mameli
Verbania Tigros - Via Renco
Villadossola - Coop via Campo Sportivo
Villadossola - Eurospin via San Bartolomeo
Villadossola - U2 piazza Attilio Bagnolini
Vogogna - Oksigma via Nazionale