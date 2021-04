Questa sera a Domo il consiglio comunale online

E' convocato per questa sera alle 21 il consiglio comunale di Domodossola, la riunione sarà in diretta streaming alla cui visione si potrà accedere tramite collegamento che sarà reso disponibile sull’home page del sito web del Comune di Domodossola.

Tra gli argomenti all'ordine del giorno il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'autorizzazione o l'esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, le aliquote per il 2021 dell'IMU, la gestione e operatività del servizio di elisoccorso/118 da parte della soc. Eliossola s.r.l., l'accettazione da parte del comune di donazioni ai Musei Civici.

Ci sarà poi la discussone di due ordini del giorno proposti dal “Movimento 5 Stelle” in merito alle comunità energetiche e alla tutela della salute della donna e al ruolo dei consultori.