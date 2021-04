Dispiacere e attestati di stima dai colleghi consiglieri dopo l'addio al consiglio di Carlo Valentini

Dopo l'annuncio ieri sera in consiglio del consigliere della Lega Nord ed ex presidente del consiglio comunale Carlo Valentini, di lasciare il partito e la carica di consigliere, tante le attestazioni di rammarico e di stima per il lavoro svolto e gli auguri per un suo eventuale nuovo impegno politico da parte dei colleghi sia di destra che di sinistra.

Una scelta la sua, come ha spiegato Valentini, dettata dal fatto di non condividere la linea politica e l'appoggio da parte del partito alla ricandidatura a sindaco di Lucio Pizzi.

“Ho apprezzato Carlo Valentini – ha detto il consigliere Claudio Rapetti Lombardo del gruppo indipendente misto – per come ha svolto il ruolo di presidente del consiglio super partes, credo abbia fatto bene il suo lavoro. Mi dispiace, segue una lunga scia di dimissioni da questo consiglio comunale. Auguri non so che scelta vorrà intraprendere. E' una persona di valore che il consiglio perde. Rinnovo la mia stima e amicizia a Carlo”. Parole di comprensione nei confronti di Valentini anche quelle espresse da Claudio Miceli del Pd “Mi dispiace penso che sia una forma di delusione per un politico, fare un percorso di questo tipo per tanti anni e poi ritrovarsi a dover cambiare impostazione. Spero superi presto questa delusione e possa rilanciarsi verso una nuova ricollocazione, in modo da dare il suo contributo”.

Dispiacere per la scelta di Valentini anche dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Simona Pedroli. Mentre la consigliera di Forza Italia Marina Oliva ha definito le dimissioni di Valentini “Un colpo di scena”. “Personalmente - ha detto - mi spiace molto, mi è spiaciuto sentire la sua dichiarazione in consiglio. Si poteva discutere e magari trovare una soluzione per arrivare alla fine del mandato”.

Anche Fabio Patelli della Lega ha espresso stima per Valentini. ”Mi dispiace, siamo amici da una vita. Auguri per la nuova strada che vuole intraprendere . Ci troveremo per dei chiarimenti”.

Auguri a Valentini anche dal presidente del consiglio Gianluigi Bottaro “La comunicazione di Valentini – ha detto – mi ha lasciato sorpreso. Lo ringrazio per quanto ha fatto, sapevo del suo momento difficile, la sua sarà una decisione che avrà valutato la rispetto, auguri per il suo futuro politico”.