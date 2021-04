Ecco come prorogare o farsi indennizzare gli abbonamenti sui parcheggi a pagamento a Domo

Nel ricordare alla cittadinanza che da lunedì 3 maggio ripartirà il servizio di gestione della sosta a pagamento, si trasmettono le informazioni in merito alla procedura di proroga e/o indennizzo degli abbonamenti rilasciati nel 2020.





E’ il caso di rilevare che le somme derivanti dagli abbonamenti sono state percepite dal concessionario cessato (Uniondelta Srl) e non dalla Città di Domodossola, che si è fatta immediatamente parte attiva ed ancora procederà in tutte le sedi competenti con le opportune iniziative per ottenere dal concessionario cessato i ristori dei danni ed i rimborsi dovuti.

L’Amministrazione Comunale di Domodossola ha deciso di non attendere l’esito dei procedimenti giudiziari in corso, che la vedono quale parte offesa e danneggiata, ma di procedere in autonomia, nell'interesse precipuo dei cittadini, all’analisi delle istanze di indennizzo.

L’attivazione di questa procedura è correlata all’avvio del nuovo servizio, perché l’Ente ha inteso avvalersi della collaborazione del concessionario subentrante (Compark Srl) per la raccolta delle istanze e l’istruttoria preliminare, al fine di evitare duplicazioni e di verificare accuratamente l’effettivo possesso di titoli di abbonamento indennizzabili.





PROROGHE ABBONAMENTI

Il primo periodo di sospensione delle tariffe dei parcheggi a pagamento, deliberato dalla Giunta nel 2020 durante il lockdown deciso dal Governo a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, decorreva dal 12 marzo fino al 31 maggio 2020.

In riferimento a questo periodo, le proroghe degli abbonamenti rilasciati dal precedente concessionario (Uniondelta Srl) saranno accordate dal nuovo concessionario del servizio (Compark Sr), con le modalità da questo stabilite e con oneri a carico del medesimo.

Compark Srl potrà concedere esclusivamente proroghe dei titoli di abbonamento di nuovo rilascio, senza possibilità di riconoscere rimborsi in denaro.

Per ogni informazione si invita a contattare Compark Srl, a mezzo e mail:

richieste@domoparcheggi.info

oppure mediante contatto telefonico al n. 0324 235059





INDENNIZZI ABBONAMENTI

Qualora gli utenti dei parcheggi a pagamento, titolari di abbonamento, intendano ottenere anche un indennizzo relativo agli abbonamenti rilasciati dal precedente concessionario (oltre alla citata proroga per il lockdown, di competenza del nuovo concessionario subentrato), dovranno compilare un’apposita istanza, da inoltrare alla Città di Domodossola sempre per il tramite del nuovo concessionario (Compark Srl).

Le istanze, corredate di tutta la documentazione necessaria, dovranno pervenire entro e non oltre il 3 Giugno 2021.

Nell’indennizzo, se riconosciuto, non sarà evidentemente computata la proroga relativa al primo periodo di sospensione delle tariffe dei parcheggi a pagamento deliberato dalla Giunta nel 2020, qualora sia stata accordata dal nuovo concessionario subentrante.

All’istanza di indennizzo dovrà essere obbligatoriamente allegato l’abbonamento, in originale, oltre ad un documento di identità, in corso di validità, del titolare dell’abbonamento.