Aldo Isotta nominato vice presidente del Gal Laghi e monti

Si è tenuta questa settimana a Domodossola l’assemblea dei soci del Gal Laghi e Monti del VCO, nel corso della quale è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione e le cariche di Presidente e Vicepresidente.

A rappresentare il comparto agricolo in consiglio, per quanto riguarda l’organizzazione agricola Coldiretti, è stato nominato Aldo Isotta, Segretario di Zona di Domodossola e Verbania.

Isotta assume anche la carica di vicepresidente, succedendo al precedente Massimo Peretti. La presidenza sarà ricoperta da Marco Cerutti, in rappresentanza di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e della Camera di Commercio, che succede ad Andrea Cottini.

“Coldiretti è sempre stata presente all’interno del Gal, portando proposte e il punto di vista degli agricoltori il cui contributo è fondamentale per lo sviluppo locale, ma anche per il mantenimento e la tutela del territorio. Un territorio con cui i nostri segretari di zona sono costantemente a contatto, rapportandosi quotidianamente con le aziende e con le problematiche che queste vedono emergere”, commenta Francesca Toscani, direttore di Coldiretti Novara - Vco. “Contiamo che il nostro possa essere un contributo importante, così come è stato negli ultimi anni, per spingere verso uno sviluppo sempre più sostenibile ed una promozione dell’ambiente, dei borghi e delle aziende che lo popolano. Ringrazio tutti i consiglieri e gli amministratori uscenti e un ringraziamento particolare al collega Bruno Baccaglio che ha rappresentato Coldiretti nella precedente amministrazione”, commenta Aldo Isotta, neonominato consigliere e vicepresidente.