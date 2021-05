I consiglieri grillini domesi criticano la maggioranza per non aver discusso due ordini del giorno

Ci ha lasciato delusi, ma non certo sorpresi, verificare che la maggioranza che sostiene Pizzi in Comune si sia appellata ad una presunta mancanza di competenza per evitare di discutere e approvare i due ordini del giorno che avevamo presentato nell'ultima seduta.

Il voler salire sulla cattedra dei rappresentanti della maggioranza, in questo caso la consigliera Giacomello, per bullarsi di conoscere alla perfezione cosa sia o meno consentito fare in capo al consiglio comunale, va a scontrarsi con la realtà, in cui parecchi Comuni piemontesi, tra cui il capoluogo, hanno già invece sottoscritto tali appelli.