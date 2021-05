Per tutto maggio al Calvario si reciterà il Rosario

Le parrocchie del Sacro Cuore e San Quirico e del Santuario del Crocifisso al Sacro Monte Calvario per il mese di maggio ogni sera alle 20.30 propongono ai fedeli la recita del Rosario. Il momento di preghiera si terrà alla grotta della Madonna di Lourdes al Calvario tutte le sere, tranne il martedì sera che verrà invece recitato nelle cappelle del borgo di Calice e nella chiesetta di Gabi Valle .

«È un'iniziativa per il mese mariano e per aderire all'invito del Papa. Per vivo desiderio del Santo Padre – spiega il rettore Michele Botto Steglia – il mese di maggio sarà dedicato a una maratona per invocare la fine della pandemia che affligge il mondo da ormai più di un anno e per la ripresa delle attività sociali e lavorative. Papa Francesco ha voluto coinvolgere tutti i santuari del mondo in quest'iniziativa perchè si rendano strumenti per una preghiera di tutta la Chiesa».

Il martedì alle 20.30 il rosario sarà itinerante, il 4 maggio si terrà alla Cappella di Quartero per i defunti della pandemia. L'11 maggio alle 20.30 alla cappella di Campoccio per i medici e personale sanitario, il 18 maggio alle 20.30 alla Cappella Marisc per i poveri e disoccupati, il 25 maggio alle 20.30 alla chiesetta di Gabi Valle per gli anziani, per i defunti e senzatetto. Anche la parrocchia della Collegiata di Domodossola propone per maggio ogni sera alle 20.45 la recita del Rosario.