Donato ai bambini della Primaria di Pieve “Che notte da lupi”

Il 5 di maggio è stata consegnata agli alunni di tutte le classi della scuola primaria di Pieve Vergonte una copia del racconto “Che notte da lupi” di Chiara Spagnoli acquistati ed omaggiati dal Comitato San Giovanni Rumianca.

Appena appreso che Chiara aveva pubblicato questo racconto e dopo averlo letto ci è subito venuto in mente la possibilità di donarne una copia a tutti gli alunni delle scuole elementari del comune in quanto è un bel racconto coinvolgente per bambini e ricorda che la natura deve essere rispettata e curata. Inoltre è incentrato sulla pianta del castagno che è presente in grande quantità sul nostro territorio e che ha un legame particolare con il comitato in quanto nel nostro logo compare anche la brascarola perché gli abitanti della frazione Rumianca erano chiamati “brascaroi”.

Davide Sala (presidente del comitato San Giovanni Rumianca)

L’idea di scrivere questo racconto è nata durante una camminata nel bosco con i miei figli. Osservando i castagni “sofferenti”, a causa di una malattia che da anni li colpisce, mi sono resa conto dell’importanza di questo patrimonio del quale le valli ossolane sono circondate.

Così ho iniziato a documentarmi, leggendo in particolare le ricerche svolte dall’Università di Torino, in merito alle diverse malattie che riguardano i castagneti.

Ho immaginato di potere, in qualche modo, prendermi cura di questi alberi “dando voce” alle loro storie, attraverso personaggi di pura fantasia.

Cosa c’entrano allora i lupi in questa storia?

Lo scoprirete leggendo!

Chiara Spagnoli è insegnante di scuola primaria all’I.C. Bagnolini” di Villadossola. Originaria di Pallanzeno, si è trasferita dopo il matrimonio in frazione Rumianca di Pieve Vergonte. Ama gli animali e la natura. Da anni si occupa di organizzare con il comitato San Giovanni e il gruppo “le giocoliere” laboratori creativi e pomeriggi di gioco per bambini e ragazzi