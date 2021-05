Feste "clandestine", il mondo degli eventi e del wedding piemontese prende le distanze: "Danneggiano chi rispetta le regole"

Dopo più di 15 mesi di inattività a causa della situazione pandemica da Covid-19, con conseguente calo del fatturato di oltre il 90%, dopo i continui appelli da parte del settore dei matrimoni e degli eventi privati alle Istituzioni per una ripartenza in sicurezza degli eventi e a seguito delle manifestazioni nelle piazze di tutta Italia lo scorso lunedì 26 Aprile, il Governo resta indifferente e continua a mantenere la sua posizione di divieto dei festeggiamenti di tutte le cerimonie private fino a 31 Luglio prossimo.

Questa situazione, di fatto spiacevole e che rischia di far scomparire molte attività del settore, ha generato uno stato d’animo di disperazione e di grande preoccupazione per il futuro, che ha causato un senso di ribellione, portando molti lavoratori a decidere di non considerare il divieto imposto e a ospitare feste praticamente considerate clandestine. “L'indefinitezza della legge, inoltre, sta creando interpretazioni contrastanti dei divieti - dichiara Serena Ranieri, presidente di Federmep (associazione che rappresenta imprese e professionisti del settore matrimoni ed eventi privati) - con la conseguenza che feste si sono tenute e si terranno. Eventi spesso privi di organizzazione e quindi con minor garanzia di rispetto delle norme. Il governo comprenda che far ripartire le cerimonie e le feste non solo ridarebbe fiato a imprenditori allo stremo delle forze ma darebbe anche maggiori garanzie sul rispetto delle norme a tutela della salute”.