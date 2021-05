Aperte le iscrizioni alla corsa in montagna “La Sfadiàa” trofeo Graziano Bonzani

Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2021 de “La Sfadiàaa”, corsa in montagna valida per il trofeo Graziano Bonzani (a ricordo di un vigezzino molto noto, compianto capo servizio della Piana di Vigezzo e, tra l’altro, volontario dell’Aib). La corsa si terrà domenica 20 giugno con partenza a Craveggia alle 8.30 (18 chilometri, e un dislivello di 1500 metri). “Quest’anno – spiega il presidente dell’A-S.D. Ul Grup ad La Sfadiàa, Paolo Terruggia – oltre alla gara classica ci sarà come sempre il minigiro lungo un percorso che toccherà i paesi di Prestinone e Vocogno, con partenza alle 9.30 e abbiamo anche previsto un giro da 11 chilometri e 700 metri di dislivello per una camminata non competitiva, con start alle 9”. Per iscrizioni e maggiori informazioni: www.trofeobonzani.it