La Polizia ha chiuso gli accessi al sottopasso che porta in Regione Nosere per chi esce dalla città e che porta verso la tangenziale cittadina per chi arriva da sud.

La chiusura si è resa necessaria per l'allagamento della strada dopo le intense piogge di ieri e della scorsa notte.

Traffico deviato in via Torino per chi entra in città, mentre chi esce da Domo è costretto a passare dalla strada secondaria che porta a Borgata Casa delle Rane.