Parapendista impigliato tra i rami al Lusentino

Brutta avventura per un giovane al Lusentino sopra Domodossola. Questa mattina aveva deciso di fare un volo con il parapendio partendo da Domobianca. Qualcosa però è andato storto e la vela del giovane è rimasta impigliata tra i rami degli alberi. Sul posto per soccorrerlo i Vigili del fuoco di Domodossola che lo hanno raggiunto a piedi dopo un tentativo di salvataggio andato a vuoto da parte dell'elicottero Drago giunto da Malpensa. Per lui fortunatamente nessuna ferita ma solo tanto spavento.