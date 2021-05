Vigili del Fuoco Volontari cercasi per i distaccamenti sul territorio provinciale

I Distaccamenti dei Vigili del Fuoco Volontari di Macugnaga, Santa Maria Maggiore, Baceno, Varzo e Villadossola cercano nuove forze da inserire nei propri organici, previo specifico addestramento.



Questo l’appello da loro lanciato: “Se hai tra i 18 e i 45 anni, sei cittadino italiano e vuoi fare la differenza… unisciti alla nostra squadra. Abbiamo bisogno di te”.

Ma perché entrare nei Vigili del Fuoco Volontari?



Lo abbiamo chiesto ad un vecchio volontario che non vuole essere citato: «La maggior parte dei volontari sono quelli che vogliono rendersi utili alla gente del paese dove vivono e lo fanno per spirito di servizio. Qualcuno lo fa cullando il sogno di poter diventare un giorno Vigile del Fuoco effettivo. Altri lo fanno per arrotondare, ma con i rimborsi a gettone non campa nessuno».



Sostanzialmente i Vigili del Fuoco Volontari affiancano i pompieri effettivi e, specie nei piccoli centri montani, sono i primi ad arrivare sul posto dov’è richiesta la loro presenza.



La ricerca di nuovi volontari coinvolge anche gli altri Distaccamenti del Vco: Cannobio, Stresa, Gravellona Toce, Omegna.



Grazie al progetto «Soccorso Sicuro» entro l'estate arriveranno nei vari Distaccamenti, otto autopompe serbatoio Iveco acquistate grazie al contributo di oltre 1,2 milioni ricevuto da Fondazione Cariplo, unitamente ai 320 mila euro arrivati dai Comuni e ai 20 mila euro di donazioni private.



Nel Distaccamento di Santa Maria Maggiore il nuovo mezzo è già operativo dallo scorso anno.



Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente ai diversi Distaccamenti dove si potranno ricevere maggiori informazioni, visitare la sede, vedere i mezzi e le attrezzature operative.