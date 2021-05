Giovedì 20 maggio Macugnaga dice addio all’agenzia BPM

Ancora solo due giorni lavorativi e poi l’agenzia della BPM di Macugnaga chiuderà per sempre i propri battenti lasciando l'intera Valle Anzasca priva di sportello bancario.



Giovedì 20 maggio sarà l'ultimo giorno operativo poi venerdì 21 la filiale di Macugnaga resterà chiusa al pubblico per consentire le operazioni di trasferimento.



Vane le proteste che si sono levate da più parti “…la riorganizzazione aziendale perseguita dalla BPM prevede la chiusura e il trasferimento della filiale…”.

L'agenzia bancaria più vicina resta ora quella, sempre della BPM, sita a Piedimulera, ma dista 25 km da Macugnaga.



L'ennesimo disservizio andrà a colpire la montagna con le sue fragili attività commerciali e artigianali, colpendo altresì le persone, specie quelle meno giovani, che non hanno dimestichezza con le operazioni online e maggiori difficoltà di spostamento.