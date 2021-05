È uscito ‘Noè’ il nuovo singolo dei The Monkey Weather

È uscito oggi pomeriggio alle 13 il nuovo singolo dei The Monkey Weather dal titolo ‘Noè’, un altro brano che, insieme al precedente singolo ‘Matilda’, andrà a far parte del LP ‘Palazzo Britannia 107’ di prossima uscita per l’etichetta Ammonia Records.

“Vista tutta la faccenda della pandemia eravamo molto indecisi se fare uscire ‘Noè’ e quando farlo uscire – dice Paolo Achilli, bassista e voce del trio ossolano – , poi alla fine abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo e ci siamo decisi a fare uscire un singolo anche se non era in programma”

Il nuovo brano prosegue il percorso avviato con Matilda, primo singolo cantato in italiano della band domese: “Il desiderio sarebbe stato quello di fare uscire il disco l’inverno scorso, ma la cronaca è nota a tutti e non siamo riusciti a fare niente e adesso ripartiamo da Noè che, tra l’altro, non era tra i singoli in uscita per il nuovo album però, a volte, le canzoni trovano la loro strada e vogliono farsi raccontare”.

In contemporanea alla canzone sulle varie piattaforme come Spotify ecc. uscirà anche il video: “Ci siamo affidati al regista romano Adriano Giotti, che ha già raccontato la storia di Matilda, ora tocca e Noè e poi racconterà la storia di altri personaggi che saranno contenuti tutti nell’album”.

“Noè è un personaggio che, come scoprirete presto, vuole vivere il futuro nonostante le sue magnifiche imperfezioni e tutti noi oggi abbiamo bisogno di avere un briciolo di speranza nel domani ed è proprio per questo che alla fine la scelta è caduta proprio su questa canzone”.

Paolo ci spiega la genesi del titolo dell’album ‘Palazzo Britannia 107’: “Tutto il lavoro nasce come omaggio all’Inghilterra. Infatti abbiamo sempre cantato in inglese con chiari riferimenti con tutto ciò che è nato oltre manica dai Beatles in poi. Palazzo Britannia innanzitutto è un luogo in Italia che racchiude persone un po’ come noi, che non sono disilluse ma neanche estremamente ottimiste, né degli yesman ma delle persone normali provano con i loro “errori” a farcela. Il palazzo racchiude i racconti di questi personaggi e ci siamo ispirati ad un lavoro dei The Kinks dal titolo ‘The Kinks Are the Village Green Preservation Society’ in cui i fratelli Davies scappano da Londra per riavvicinarsi ad una dimensione più rurale raccontando le storie di questo villaggio immaginario della campagna inglese. Palazzo Britannia, idealmente, potrebbe essere uno dei palazzi Liberty di Milano che racchiude i nostri personaggi che, come noi, amano ciò che proviene da oltre manica”.

La speranza del gruppo è di fare uscire il “33 giri” entro l’anno per poi, dopo settembre o ottobre, partire con il tuor se la pandemia lo permetterà.

La canzone, come tutto il disco, è stata mixata da Federico Carillo al Monnalisa Studio di Milano, mentre l’artwork, la copertina del disco è stata affidata all’illustratore verbanese Mr Beard.