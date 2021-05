Italo Morellini confermato: "Sono veramente felice di guidare ancora la Juve Domo"

"È stato un consiglio velocissimo: non mi hanno nemmeno fatto pensare che avevo già accettato". Sorride Italo Morellini, ri-confermato alla guida della Juve Domo.

"Mi ha fatto piacere la ferrea volontà della presidente Zariani, di Giampiero Zani e degli altri dirigenti: confesso che il calcio mi manca la domenica, meno in settimana. Ma alla fine sono veramente felice di poter ancora guidare la Juve Domo, la squadra del mio cuore- spiega Morellini. Il progetto non cambia, anzi. " Vogliamo portare ancor più ossolanità in prima squadra, vogliamo veramente lanciare i nostri ragazzi. Non per fare numero o per bearsi, ma perchè ci crediamo e perchè sono bravi. A tal proposito già negli ultimi giorni sono andato a vedere allenamenti dei 2004 e dei 2005 e posso dire che ci sono dei giovani molto, molto interessanti, già pronti per essere inseriti nel gruppo della prima squadra".

Giovani si, ma anche qualche vecchia volpe, se possibile ossolana. " Terremo sicuramente Soncin, che allena anche nel giovanile, e credo che non avremo problemi a trovare accordo anche con Lucio Ciana. Io poi ho un mio sogno: riportare in maglia granata Kledi Hado. E credo che ci siano buone possibilità perchè questo avvenga"-conclude Morellini