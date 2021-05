Sabato 29 in piazza Mercato a Domo la manifestazione Pro Palestina

Si terrà sabato pomeriggio alle 16.30 in piazza mercato a Domodossola la manifestazione pro Palestina.

Scrivono gli organizzatori: “La manifestazione avrà come oggetto la situazione drammatica in Palestina; tutti noi possiamo fare la nostra parte affinché vi sia una pace vera e rispettosa di entrambe le parti, sostenendo i cittadini per la libertà, la giustizia, l’uguaglianza e contro l’apartheid. Per questo invitiamo tutti e tutte a mobilitarsi a fianco dei palestinesi che lottano per i loro diritti e resistono al regime di colonizzazione. Sarà una manifestazione statica, pacifica ed organizzata in rispetto delle norme anti Covid-19”.