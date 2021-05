L'assessore Caucino in visita al Villaggio operaio

L’assessore regionale alle politiche della famiglia, della casa, sociale e delle pari opportunità, Chiara Caucino, ha visitato questa mattina il villaggio operaio per rendersi conto della situazione edilizia che da diverso tempo attende interventi decisivi per evitare che questo ‘gioiellino’ urbanistico decada.

Ad accoglierla il sindaco di Villa, Bruno Toscani, il suo vice, Maurizio Romeggio. Con Caucino c’erano il capogruppo regionale della Lega, Alberto Preioni, e il presidente di Atc Nord Piemonte, Marco Marchioni.

In un’ora Caucino ha preso visione del villaggio non solo dall’esterno ma visitando anche alcuni appartamenti sia sfitti che abitati, per rendersi conto della realtà abitativa della case popolari di Villadossola, comune che conta sul suo territorio 540 alloggi.

Un problema edilizio ma anche sociale che Toscani e Romeggio hanno sottoposto all’assessore a al presidente di Atc. Partendo dal problema degli affitti non pagati, che per Villa pesano per circa 140 mila euro di morosità colpevole. Gli amministratori hanno anche sottoposto la necessità di una diversa classificazione edilizia ma soprattutto la necessità di avere fondi per intervenire sulle case. L’amministrazione comunale ha rilanciato anche la volontà a far sì che si possa privilegiare, per gli alloggi, le famiglie dei lavoratori di industrie ed aziende locali. Caucino ha dato la massima disponibilità agli amministratori comunali spiegando il lavoro che la Regione sta facendo sul sociale e sulla modifica delle norme che regolano le case popolari.