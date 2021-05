Scialpinista 32enne precipita scendendo dalla Nordend

Dramma a Macugnaga per un incidente che ha coinvolto uno sci alpinista 32enne. Il giovane sarebbe precipitato nei pressi del canalino Brioschi mentre con un compagno stava scendendo, sciando, dalla Nordend. Si tratterebbe di un alpinista torinese, anche se ancora non sono state rese note le generalità. A lanciare l'allarme il compagno di escursione 36enne che lo ha visto precipitare per diverse centinaia di metri. I soccorritori stanno sorvolando la zona per individuarlo. Il compagno è invece stato tratto in salvo da un'eliambulanza. Secondo le prime informazioni l'incidente sarebbe avvenuto in un tratto dove i due stavano scendendo in cordata.