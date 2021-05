Preioni (Lega): “Dall'amministrazione regionale azioni concrete per sostenere ogni forma di povertà, in aumento a causa della pandemia”

“La giornata odierna è dimostrazione di quanto la Regione tenga alle politiche sociali e intenda sostenerle in ogni modo nei territori, attraverso azioni concrete e nuovi interventi mirati”. Lo ha dichiarato giovedì il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, al termine della visita che l’assessore Chiara Caucino ha compiuto in Ossola.” È stata l'occasione -sottolinea Preioni- per incontrare amministratori locali, fare il punto della situazione alla luce dell’emergenza socio-economica e prendere contatto con alcune realtà eccellenti della zona e tra queste il villaggio Sisma, la 'Manifattura' di Domodossola, il Ciss Ossola e l'Anffas, Onlus che si occupa di persone disabili”.

“Lo sforzo dell’amministrazione regionale attualmente in carica - ha detto Preioni - è quello di sostenere con azioni concrete e efficaci ogni forma di povertà e in particolare quelle nuove, in aumento a causa della pandemia. Vogliamo dignità e decoro abitativo per tutte le famiglie che hanno una fragilità e per far ciò si stanno creando le condizioni per rimettere ogni casa popolare disponibile nella condizione di essere ospitale per una famiglia o un singolo che ne abbia diritto. In questa direzione è stato comunicato oggi dall’assessore Caucino che in tutto il Piemonte sono previsti interventi per rimettere sul mercato quegli immobili che risultano inagibili per manutenzioni mai fatte. Per quanto riguarda il terzo settore - ha aggiunto Preioni - dobbiamo essere in grado di assicurare salute e benessere per tutti, in particolare verso i più deboli perché soltanto così si ridurranno le disuguaglianze”.

In relazione all’Ossola Preioni ha poi sottolineato come si tratti di un territorio “che da sempre mette al centro dell'attenzione le politiche per i bambini e le famiglie, per i giovani e i minori, grazie a una serie di enti e associazioni no profit che sono fiore all'occhiello dell'intero sistema piemontese. Operatori e professionisti qualificati - ha detto sempre Preioni - capaci di dare al mondo del volontariato il giusto risalto che merita e noi dobbiamo essere al loro fianco”.