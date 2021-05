Applausi a scena aperta per la prima di Damua al Cinema Corso FOTO

Grande successo al Cinema Corso per la 'prima' di 'Damua - La Solitudine ai Tempi del Virus'. Oltre 320 gli spettatori che hanno voluto assistere alla prima proiezione pubblica del corto prodotto dall'ossolana DomoMetraggi.

Al termine della proiezione del film, diretto da Marzio Bartolucci, e tratto da un racconto di Alessandro Chiello applausi a scena aperta per tutti.

Un lavoro che ha mostrato una Domodossola spettacolare, una città affascinante durante il lockdown dello scorso anno, periodo nel quale è stato girato il corto. Complimenti e congratulazioni per tutti, dalla 'prima' come regista per Marzio Bartolucci, all'interpretazione di Fabrizio Rizzolo, nel film il Commissario Eugenio Cecchi, Sabrina Borsotti, che ha interpretato Damua, poi per gli altri protagonisti, Isabella Tabarini , Antonio Attinà e Greta Gallotti, la fotografia curata da Alberto Lepri e poi la splendida colonna sonora di Roberto Olzer.

Questa sera si replica con tre spettacoli sempre al Cinema Corso, alle 20.30, 21.15 e 22.

Il prezzo d'ingresso è di 6 euro e 3 euro per il biglietto ridotto.