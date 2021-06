Annullato il Raduno “Genti del Rosa”

La Sezione CAI Macugnaga, a cui sarebbe spettata l’organizzazione del 39° Raduno “Genti del Rosa”, ha definitivamente annullato la manifestazione a causa delle persistenti limitazioni imposte dalla vigente normativa anti Covid-19.

Il presidente Antonio Bovo dice: "Non sussistono le condizioni per ottemperare all’organizzazione di questo tradizionale evento che coinvolge le genti che vivono nelle vallate site attorno al massiccio del Monte Rosa. Già lo scorso anno avevamo dovuto soprassedere, ma la situazione attuale non consente ancora un’adeguata organizzazione".

Il primo Raduno “Genti del Rosa” si era tenuto nel 1979 al Passo del Turlo organizzato dalle Sezioni CAI Macugnaga e Varallo Sesia.