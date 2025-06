Anzino Trail Running: si corre per ricordare Martina e Paola

L’associazione “Anzino Trail Running”, con il patrocinio del comune di Bannio Anzino, organizza sabato 19 luglio alle ore 8.30 la corsa non competitiva “Anzino Trail Running- Insieme per Martina e Paola”. Una gara lunga 15 chilometri, con un dislivello di 1200 metri e un tempo limite di 5 ore. Il pacco gara, da ritirare entro le ore 8, è di 20€ comprensivo di pettorale, buono pasto e gadget. Sono previsti premi in denaro per i primi tre classificati nella categoria maschile e femminile.

La novità di quest’anno, per chi non volesse affrontare l’intero tracciato, è il vertical fino al bivacco Riale. Inoltre è prevista, alle 15.30, la corsa per bambini e ragazzi under 16. Il pacco gara, da ritirare entro le 15.15, è di 10€, comprensivo di pettorale, buono merenda e gadget. Terminate le gare alla sera seguirà la cena a base di griglia con dj Diniho.

Per info e iscrizioni 3469767876 (Fabio), 3469685943 (Massimiliano) o presso il bar “Farmacia dei Bandarai” di Vanzone. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato.