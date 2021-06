Sci Club Valle Anzasca, al via l'attività per i giovani

Lo Sci Club Valle Anzasca del residente Silvio Pella ha predisposto un articolato programma primaverile-estivo rivolto a tutti i giovani che desiderano seguire un percorso di avvicinamento allo sport o di perfezionamento alle diverse discipline sportive.

Due i corsi previsti sotto la guida di Claudio Consagra e Riccardo Ronchi: “Agonistico” e “Vieni con noi”.

“Agonistico”:

Claudio Consagra presenta così il corso: «In collaborazione con il personale della MTS, siamo riusciti a ricavare una spettacolare pista di fondo sulle nevi del Passo del Moro. Un percorso di oltre due chilometri che ci permetterà di svolgere un buon lavoro con i nostri ragazzi. Per tre sabati consecutivi saremo quassù in questo meraviglioso ambiente di alta montagna. Dall’otto giugno cominceremo martedì e giovedì al campo sportivo di Ceppo Morelli con preparazione atletica e presciistica, a questo saranno aggiunte delle sedute di skiroll». Nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 i ragazzi potranno partecipare alle diverse gare di specialità sia provinciali sia regionali. Ai giovani atleti sarà fornito il materiale necessario per le diverse attività

“Vieni con noi”

dal 3 luglio al 7 agosto – due allenamenti settimanali per un totale di dodici.

I due coordinatori precisano: «L’appuntamento è fissato al campo sportivo di Ceppo Morelli nei giorni di martedì e sabato alle ore 17.30. In caso di brutto tempo le sedute si terranno in palestra. Ognuno potrà provare in libertà. Giochiamo, corriamo e facciamo ginnastica, nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19». Info: 392 82 30 183.