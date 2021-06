Niente più tampone per gli svizzeri che entrano in Italia

Alcuni parlamentari del Pd, tra cui l'onorevole ossolano Enrico Borghi avevano chiesto martedì al Ministro Speranza di emanare un'ordinanza affinché i cittadini dell'area Schengen potessero muoversi liberamente entro i 30 chilometri dal confine italiano.

Una deroga per le aree di confine così da non 'frenare' l'ingresso di turisti elvetici che ormai da mesi non arrivano più per fare i loro acquisti in Italia. L'obbligo di fare un tampone 48 prima di arrivare in Italia ora non esiste più.

Il ministro Speranza ha infatti firmato un'apposita ordinanza che sarà valida fino alla fine di luglio.

Niente obbligo di tampone quindi “in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione; in caso di permanenza di durata non superiore alle 24 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione”.