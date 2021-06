Si è svolto a Bannio il raduno degli Alpini della Valle Anzasca FOTO

Si è tenuto ieri a Bannio Anzino il 14° Raduno dei Gruppi Alpini della Valle Anzasca.



È stata l'occasione per festeggiare il Centenario del Gruppo Ana di Bannio, annullato lo scorso anno a causa della pandemia.



Dopo l'alzabandiera a Pontegrande con susseguente inaugurazione del Monumento all'Alpino i tanti Alpini presenti si sono poi recati a Bannio dove è stata inaugurata la Mostra Fotografica del Centenario.



È quindi seguita la S. Messa officiata da don Fabrizio Cammelli che nell'omelia ha ricordato oltre all'impegno degli alpini nella quotidiana solidarietà, la ricorrenza della Festa della Repubblica e della necessitá di una costante solidarietà sociale.



Al termine, un breve corteo, con il dovuto distanziamento, ha permesso il raggiungimento del Monumento ai Caduti. Deposizione della corona d'alloro e appello dei Caduti e dispersi nelle due guerre.



Brevi interventi del Presidente della Sezione di Domodossola, Giovanni Grossi, del capogruppo Sandro Bonfadini e di Enzo Bacchetta che ha sintetizzato ma messo in risalto il Centenario e il valore degli alpini anche in tempo di pace.



Sono poi seguite: la consegna di una pergamena ricordo ai soci Ana con 50anni di iscrizione e la consegna di una targa ricordo a tutti coloro che hanno collaborato ai lavori fatti per il Centenario.



Il Capogruppo Sandro Bonfadini ha ricordato il fondatore del Gruppo: Giuseppe Volpone Tosetti e consegnato uno speciale ricordo a Stefano Corsi , sindaco di Macugnaga, nipote del fondatore.



L' ammaina bandiera ha chiuso la cerimonia svoltasi in forma ridotta a causa delle restrizioni anti-covid.