Ettore Superina si candida alla presidenza dell’Aci Vco

Ettore Superina ha presentato con un conferenza stampa, questa mattina 7 giugno, la candidatura a presidente dell’Aci Vco.

Presidente uscente, nominato dopo la scomparsa del professor Donato Cataldo che per oltre quarant’anni ha diretto la sede locale dell’Aci, Superina ha fatto il punto della situazione dell’Automobil club partendo dal piano di rientro, nei confronti dell’Aci nazionale e dei debiti contratti per l’organizzazione di alcune edizioni del Rally Valli Ossolane negli anni ‘90. Una situazione che avrebbe potuto portare la sezione ad un commissariamento o alla chiusura, come avvenuto per altre Aci.

Il ripianamento della situazione economica, ha spiegato Superina, ha influenzato fortemente le attività extra istituzionali pur garantendo l’attività dei dipendenti dello sportello. Superina è fiducioso che entro il 2023 ci possano essere i fondi per organizzare nuove attività, qualora fosse rieletto, principalmente nel campo del sociale con un occhio di riguardo verso i giovani diversamente abili.

Anche le adesioni sono state soddisfacenti: a causa della pandemia gli Automobile Club hanno visto un calo delle sottoscrizioni, fenomeno riscontrato anche nella provincia dl Vco ma molto al di sotto della media.

Una volta ridimensionato il settore sportivo cedendo il Rally dell Valli Ossolane, l’Aci ha concentrato la sua attività in progetti sociali come l'educazione stradale nelle scuole, anche se quest’anno a causa della Dad imposta dalla pandemia non ha potuto essere effettuata.

Sono state siglate nuove convenzioni con alberghi e piste da sci che permetteranno ai soci sconti ed agevolazioni senza dimenticare il servizio di recupero con il carro attrezzi. I soci possono avere tutte le indicazioni sulla app dedicata ‘Acispace’.

Un altro punto molto caro a Cataldo fu quello della auto storiche, infatti a settembre sarà organizzato un raduno.

L’elezione del nuovo consiglio si terrà il 21 giugno dalle 15 alle 20 mentre alla ‘Prateria’ di Domodossola, il 22 giugno si riunirà la Commissione per lo spoglio delle schede.

“Per amore delle democrazia spero che ci sia un grande afflusso di soci” conclude Superina