Più treni sulla linea Kaldenkirchen (Germania) - Domodossola

CargoBeamer, la società tedesca che da pochi mesi ha acquistato la parte sud dello scalo ferroviario Domo 2, ha ora ampliato l'orario dei treni tra Germania e Italia. Dallo scorso 26 maggio corrono più treni sulla linea Kaldenkirchen (città del Nord reno-Westfalia in Germania) e Domodossola. Sono stati infatti aggiunti tre nuovi orari di partenza che hanno portato l’aumento di frequenza a undici viaggi di andata e ritorno a settimana. In pratica vengono offerti ai clienti, in totale, 22 viaggi settimanali.

‘’Questa estensione - dicono alla CargoBeamer - permette di offrire almeno un viaggio per località ogni giorno della settimana, consentendo il trasporto di semirimorchi ecologici su rotaia''.

CargoBeamer ha acquisito lo scorso fine marzo parte dello scalo ossolano. Il contratto di acquisto con il precedente proprietario Ferrovie dello Stato. Un’operazione che permette a CargoBeamer di costruire il suo primo terminal intermodale in Italia.