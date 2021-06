I 'volti' di Michele Frasca a ''La Fabbrica'' di Villadossola

I ritratti di Michele Frasca a ‘’La Fabbrica’’ di Villadossola. Giovedì 17 giugno, alle ore 18, sarà presentata la mostra fotografica “Col ritratto ti rubo l’anima”. Si tratta di 51 ritratti stampati su tela, raccolti in un catalogo e realizzati dal dirigente scolastico, ora in pensione, che vive a Colloro di Premosello. Una passione, la fotografia, per l’ex dirigente scolastico, che ha ‘puntato’ la sua fotocamera verso alcuni volti, noti o meno, per trasformarli in questa raccolta finita anche nel catalogo stampato da Mascotte di Domodossola. Scrive nella postfazione Michele Frascione: “Le foto di Frasca sono uno scatto e uno studio elaborato, un bello a vedersi e uno svelamento di piani segreti, una ricostruzione di vita da gustare e leggere”. Appuntamento, dunque, per giovedì 17 a ‘’La Fabbrica’’.