''La Fabbrica di carta'', una scommessa riuscita nonostante la pandemia

E’ un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto il bilancio dell’edizione 2021 de ‘’La Fabbrica di carta’’.

Gli organizzatori lo sapevano già che quest’edizione - dopo quella soppressa del 2020 - avrebbe incontrato alcune difficoltà, ma sono comunque soddisfatti perché, con la pandemia ancora in corso, sono comunque riusciti ad organizzate il salone del libro del VCO. Che dicevamo, non ha avuto il numero di spettatori di altre volte ma ha comunque registrato un bilancio positivo.

‘’C’è stato un 30 per cento di presenza in meno rispetto agli anni passati ma possiamo dirci soddisfatti poiché il rischio era che si potesse registrare un mezzo fallimento. Non è stato così’’ dice Renato Ponta, libraio di Villadossola, uno degli organizzatori dell’evento assieme alla associazione dei librai del VCO.

‘’Siamo contenti però di aver fatto il salone del libro - dice - perché non era scontato poterlo fare in queste condizioni. Alle minori presenze c’è da segnalare un grosso successo delle visioni in streaming degli eventi’’.

Anche il 2021 ha visto la presenza di diverse novità letterarie. In media col le passate edizioni: infatti ogni anno si registrano almeno una cinquantina di nuove pubblicazioni a conferma di una cera vivacità letteraria in provincia.